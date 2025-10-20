Также пятую неделю подряд дорожают огурцы и вторую - помидоры.

Оптовые цены на картофель в Украине за неделю выросли с 10-12 гривень до 11-13 гривень за килограмм. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Огурцы и помидоры продолжили дорожать. Цены на них существенно выросли - с 40-75 грн/кг до 75-105 грн/кг и с 20-50 грн/кг до 28-80 грн/кг за томаты соответственно.

Капуста в основном подешевела. Цветная капуста стоит 27-40 гривень за килограмм против 35-55 гривень неделей ранее. Брокколи продают по 40-50 гривень, предыдущая цена составляла 45-60 гривень за килограмм.

В то же время белокочанная капуста прибавила три гривни к своей стоимости - с 6-12 грн/кг до 9-12 грн/кг. Цены на пекинскую капусту остались неизменными - 25-35 грн/кг.

Существенно подорожали кабачки, диапазон цен на которые сузился - с 20-45 грн/кг до 45-50 грн/кг. Также увеличилась стоимость перца: сладкого - с 55-70 грн/кг до 60-80 грн/кг и Белозерки - с 25-38 грн/кг до 35-45 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте подорожали груши - с 30-70 грн/кг до 30-85 грн/кг и сливы - с 10-45 грн/кг до 20-45 грн/кг. Нижний порог цен на голубику вырос - ее продают по 300-400 грн/кг по сравнению с 220-400 грн/кг до того.

Цены на яблоки остались стабильными. Их, как и за неделю до того, продают от 20 до 85 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

За последний год цены на продукты в Украине выросли в среднем на 20-30%. Отдельные группы товаров, такие как курятина, куриные яйца и подсолнечное масло, прибавили в стоимости в процентном соотношении еще больше.

В то же время огурцы сейчас продают в среднем на 15% дороже, чем год назад. Овощ дорожает уже второй месяц подряд из-за того, что спрос на него значительно превосходит предложение. Отечественные грунтовые огурцы уже давно закончились, а сбор тепличных осложняет плохая погода.

