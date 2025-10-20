Отмеачется, что цена на медь выросла на 1%.

Медь подорожала более чем на 1% после того, как президент США Дональд Трамп попытался смягчить торговые напряжения с Китаем. Пекин в свою очередь дал понять, что его экономика может достичь целевых показателей роста на этот год.

Издание Bloomberg пишет, что новые данные из Китая показали неоднозначную картину экономики страны, но Национальное бюро статистики заявило, что годовой целевой показатель экономического роста около 5% по-прежнему достижим.

Крупнейшие мировые трейдеры переживают самый прибыльный год в своей истории после того, как серия сбоев в работе рудников и перебоев в поставках привела к рекордному росту цен на сырьевые товары.

К 07:12 по киевскому времени цена на медь выросла на 1% до 10 714,50 долларов за тонну, а цены на олово и цинк также выросли. Фьючерсы на железную руду в Сингапуре подорожали на 0,3% до 104,25 долларов за тонну.

Цены на медь - последние новости

1 сентября медь подскочила до психологической отметки в 10 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов. В августе металл рос на фоне ослабления доллара и относительно устойчивого спроса.

15 октября металл достиг отметки в 10 687 долларов за тонну. При этом трейдеры цена на медь в 12 000 долларов за тонну вполне достижима.

