По мнению "Флэша", Россия приспособится, хотя бы, к частичному уничтожению американских ракет.

Повлиять на ход полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины в 2022 году, могут лишь сотни американских ракет Tomahawk, но Белый Дом должен быть заинтересован в передаче их ВСУ, чтобы испытать против ПВО РФ и усовершенствовать. Такое мнение высказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Я не являюсь специалистом по крылатым ракетам, но для понимания общей ситуации достаточно быть инженером. Tomahawk - это обычная крылатая ракета со всеми ее плюсами и минусами. У нашего противника их с десяток разновидностей. И атакуют они этими ракетами нас 4 года сотнями, и мы их сбиваем тоже сотнями", - отметил Бескрестнов.

То есть, по его словам, все крылатые ракеты имеют одинаковый общий принцип, и у Tomahawk по сравнению с другими ракетами скорость не самая большая, вес боевой части - обычный.

"Ракеты Tomahawk могут лететь низко. У противника тоже могут. Точная навигация Tomahawk по рельефу TERCOM - хорошая вещь против средств РЭБ, но у россиян тоже есть такие ракеты с такой навигацией. Всевозможные дополнительные фишки типа коррекции курса через спутник, помогают лучше достигать целей, но не являются магией", - констатирует "Флэш".

По его мнению, как ВСУ сбивают крылатые ракеты РФ, так и противник частично будет сбивать американские Tomahawk. Эксперт объясняет: польза от указанных ракет США будет только в случае передачи их большого количества. Это необходимо, чтобы с учетом процента сбития, была ощутимой эффективность. Речь идет, уточняет "Флэш", не о десятках, а сотнях единиц. Бескрестнов подчеркивает:

"Для чего США нам надо передать немного Томагавков? Для испытания их против комплексов ПВО России в реальных боевых условиях с целью улучшения своих Tomahawk. Это логичное решение, и вы бы тоже так сделали. Также для нас важен сам факт принятия такого решения США, как знак нашей поддержки в политическом плане. Но снова повторюсь, ни десять, ни сто штук Tomahawk не повлияют на ход войны".

Ракеты "Томагавк" для Украины

Напомним, военный эксперт Юрий Федоров считает, что президент США Дональд Трамп допустил грубую ошибку, сказав журналистам, что не будет поставлять Украине ракеты Tomahawk из-за того, что они "нужны Соединенным Штатам". Согласно данным, которыми располагает он, на военных складах США хранятся более 4 тыс. Tomahawk различных модификаций. Но, по его мнению, указанное заявление - ошибка Трампа с точки зрения будущих возможных переговоров с Владимиром Путиным. Поскольку нормальная переговорная стратегия, тактика заключается в том, чтобы никогда не делать большие уступки визави до начала переговоров.

