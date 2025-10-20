На юбилейных учениях морской пехоты США произошло преждевременное детонирование снаряда.

На базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии во время демонстрационных стрельб, посвященных 250-летию Корпуса морской пехоты США, произошел инцидент. 155-миллиметровый снаряд взорвался преждевременно, а его осколки попали в кортеж вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщает The New York Times.

По данным полицейского отчета, осколки повредили припаркованный автомобиль и мотоцикл, которые входили в состав охраны чиновника. К счастью, никто не пострадал, однако техника получила незначительные повреждения.

Кортеж вице-президента двигался по автомагистрали Interstate 5, которая во время стрельб была временно перекрыта.

Пресс-секретарь Первой морской экспедиционной силы, подполковник Линдси Пирек, подтвердила факт инцидента:

"Мы обязуемся выяснить первопричину инцидента и применить полученные выводы в будущих миссиях".

По информации издания, во время учений планировалось выпустить около 60 артиллерийских снарядов из гаубиц M777, однако после взрыва дальнейшие стрельбы были приостановлены.

Один из морских пехотинцев сообщил NYT, что причиной взрыва могла стать неисправность детонатора - механического или электромеханического устройства, которое запускает взрывной механизм боеприпаса.

На происшествии также присутствовали министр обороны США Пит Гегсет и вице-президент Вэнс. Пока ни один из них не комментировал инцидент.

