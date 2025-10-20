Самка направлялась из Одесской области в Марокко через Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Сицилию, Тунис и Алжир.

Краснокнижный кулик-сорока пролетел 5 тыс. км из Польши в Африку не по прямой, а посетил Одесскую область - по словам ученого, птица "решила" полакомиться вкусной едой в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Об этом со ссылкой на польских коллег сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

Речь идет, что, кулика сороку, которой из Польши улетел на зимовку в Африку, не по прямой, а зигзагами. По словам Русева, видимо, птица "решила полакомиться" вкусной украинской едой в нацпарке в Одесской области.

Дело в том, одна из люблинских самок - опытная мама, которой не менее десяти лет - получила GPS-передатчик. Благодаря ему исследователи смогли следить за ее жизнью: от гнезда до перелета в Марокко. Эта самка в этом сезоне отложила аж 7 яиц. Четыре яйца из первого выводка польские ученые спасли от затопления - всех птенцов удалось вырастить и выпустить на Висле. Однако птичья пара не сдалась и повторила гнездование - вырастила еще двух птенцов.

Вся семья держалась вместе до вечера 11 августа 2025 года, когда по датчику их последний раз видели перед миграцией. На следующий день птицы исчезли, а передатчик кулика-сороки показал нечто невероятное - самка за ночь перелетела всю Украину и Молдову и утром уже была над соленой лагуной в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", на побережье Черного моря.

По просьбе польских коллег украинские орнитологи пытались найти самку с датчиком среди сотен других сивкообразных и куликов-сорок, но из-за сложных условий (войны) им это не удалось. Однако в сентябре GPS-передатчик показал, что самка отправилась из нацпарка дальше - через Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Сицилию, Тунис и Алжир до Марокко, где она сейчас находится. По словам ученых, большую часть маршрута она преодолела ночью, безопасно перелетая над Черным, Эгейским, Ионическим и Средиземным морями.

"Всего - более 5000 километров!", - отмечается в сообщении.

Жители парка "Тузловские лиманы"

Напомним, ранее ученый рассказал, что из-за дождей, которые шли в Одесской области почти непрерывно, и снижения температуры ласточки улетают из Национального природного парка "Тузловские лиманы". Птицы перед дождем и похолоданием активно питались, чтобы лететь в Африку. Некоторое время перед вылетом ночевали большими стаями в камышах в нацпарке, а в один из дней мгновенно покинули украинские просторы.

