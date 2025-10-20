Среди прочего они испытывают различные образцы своего вооружения.

В Курской области РФ северокорейские солдаты учатся воевать в современных условиях. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW).

В отчете отмечается, что войска КНДР в Курской области активно испытывают северокорейское оружие, включая реактивные системы залпового огня, чтобы получить навыки ведения современной войны.

Кроме того, аналитики отметили, что российские военкоры сообщают, что в Курской области медицинский персонал российского 1-го мотострелкового полка плохо организован, неспособен оказывать качественную медицинскую помощь и имеет низкую боевую эффективность.

Видео дня

В отчете также указывается, что оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковщины, но продвинуться им не удалось. В частности, россияне атаковали возле Волчанска, Волчанских хуторов и Тихого. При этом ВСУ контратаковали вблизи Тихого.

Война в Украине: новости

16 октября в Генштабе сообщали, что солдаты из КНДР корректируют российские удары по Сумской области. Тогда в Генштабе отмечали, что подразделения войск КНДР привлечены к поддержке действий российской армии в Сумской области. В частности, командование российских захватчиков использует их для корректировки ударов по украинским позициям.

По словам начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова, контингент из КНДР содержится в Курской области, где с ним проводятся различные мероприятия подготовки.

Вас также могут заинтересовать новости: