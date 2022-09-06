Вони можуть вийти під заставу у 416 тис. гривень для кожного.

Двум военнослужащим, причастным к ранению детей на выставке в Чернигове, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с правом внесения залога в 416 тыс. гривен для каждого.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, один из военнослужащих, во время демонстрации оружия, позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ–26) и нажать спусковой крючок. В результате выстрела пострадали по меньшей мере девять человек, шестеро из которых – дети.

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Деснянский районный суд Чернигова избрал указанному военнослужащему и его командиру меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с правом внесения залога в сумме 416 тыс. гривен для каждого.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в Чернигове во время выставки оружия на благотворительной ярмарке произошел взрыв боеприпаса, вследствие чего пострадали 15 человек - 8 детей и 7 взрослых. В наиболее тяжелом состоянии в больницу попал 2-летний мальчик.

По факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины) начато расследование.

Работники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим, которые причастны к ранению детей в Чернигове. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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