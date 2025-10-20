Президент внес в Раду два соответствующих проекта закона.

Президент Украины Владимир Зеленский внес сегодня, 20 октября, в парламент два законопроекта, который предусматривает продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Законопроектом "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 14128) предусмотрено продлить 5 часов 30 минут 5 ноября 2025 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

То есть речь идет о его продлении до 3 февраля 2026 года.

Другим законопроектом "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 14129) также на 90 суток продлена и всеобщая мобилизация.

Речь идет 17-е голосование в Верховной Раде Украины за продление военного положения и всеобщей мобилизации.

Продление военного положения и всеобщей мобилизации

Как сообщал УНИАН, 25 июля 2025 года президент Украины подписал законы, которыми был продлен срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине до 5 ноября 2025 года.

За эти законы Верховная Рада Украины проголосовала 15 июля 2025 года. Тогда украинский парламент продлил срок проведения всеобщей мобилизации и военного положения в 16-ый раз. Поскольку этот срок скоро истекает. поэтому и возникла потребность в продлении этих сроков.

