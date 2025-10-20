Как в частном, так и в корпоративном секторах наибольшим спросом пользовались кроссоверы.

С января по сентябрь отечественный автопарк пополнили почти 53 тысячи новых легковушек. Такие данные приводят специалисты специализированного портала "УкрАвтопром".

Из этого количества 69% легковушек приобрели частные клиенты, а еще 31% - юридические лица. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых авто в частном сегменте выросли на 5%, тогда как в корпоративном они упали на 10%.

В частном секторе наиболее популярным стал кроссовер Toyota RAV4. Другими автомобилями в ТОП-5 также оказались кроссоверы, в частности, электрический Volkswagen ID.UNYX.

Видео дня

Самые популярные новые авто в частном секторе:

Toyota RAV4 - 1988 единиц;

BYD Song Plus - 1950 единиц;

Volkswagen ID.UNYX - 1538;

Hyundai Tucson - 1451;

Renault Duster - 1264.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовался кроссовер Renault Duster, который недавно был главным бестселлером украинского авторынка. На втором месте оказалась "классика" - Škoda Octavia. Третье занял внедорожник Toyota Prado.

Самые популярные новые авто у юридических лиц:

Renault Duster - 2599 единиц;

Škoda Octavia - 729;

Toyota Prado - 551;

Škoda Kodiaq - 533;

Toyota RAV4 - 516.

Какой автомобиль выбрать - советы специалистов

Ранее западные специалисты посоветовали японский автомобиль, который редко нуждается в ремонте. Тем, кто хочет найти надежный премиальный SUV, они советуют обратить внимание на Acura MDX. Кроме надежности среди преимуществ этого автомобиля называют элегантность и высокотехнологичность. По словам экспертов, салон Acura MDX демонстрирует "японское мастерство".

Также напомним, что недавно автомобильный эксперт Кристофер Шарп назвал подержанный автомобиль, которому "нет равных среди конкурентов".

Вас также могут заинтересовать новости: