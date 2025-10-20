Предложение Еврокомиссии по "мегакредиту" Украине под залог российских активов планируют рассмотреть в Брюсселе.

Европейские лидеры могут согласовать предоставление Украине 140 миллиардов евро репарационного кредита под залог замороженных российских активов до конца года, пишет The Guardian.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что "вопрос использования от имени жертвы агрессии замороженных российских активов приближается к счастливому решению".

"Все очень просто: либо мы используем деньги агрессора, либо нам придется использовать собственные деньги. Не спрашивайте меня, чему я отдаю предпочтение", - сказал он.

Согласно плану, изложенному в документе Европейской комиссии в прошлом месяце, ЕС предоставит Украине беспроцентный заем в размере 140 миллиардов евро под залог замороженных российских активов, хранящихся в депозитарии Euroclear. Ожидается, что вклад в репарационный заем также сделает Великобритания.

Издание отмечает, что предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине репарационного займа будет обсуждено на саммите лидеров ЕС 23 октября в Брюсселе.

В проекте предложения Еврокомиссии, с которым ознакомилась Guardian, говорится, что лидеры ЕС призывают в четверг разработать детальное предложение по использованию активов в соответствии с международным правом и "на основе надлежащей европейской солидарности и распределения рисков".

Чтобы не допустить наложения вето на продление санкций Евросоюза против России, которые предусматривают, в частности замораживание российских активов, Еврокомиссия предлагает использовать малоизвестный механизм, предусмотренный договором ЕС. Отмечается, что такое решение позволит одобрять санкции большинством голосов, а не единогласно. Однако юристы Совета министров Европейского Союза сомневаются в законности этого решения.

Замороженные активы России - последние новости

Большая часть российских активов заморожена в ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Украина получает только проценты с них. В частности, 1 октября в государственный бюджет Украины поступило 4 миллиарда евро от Европейского Союза за счет российских замороженных активов.

6 октября Еврокомиссия представила план возможного использования замороженных активов России. Указанный план позволяет правительствам стран-членов блока использовать до 185 млрд евро российских активов. При этом о конфискации активов речь не идет.

Согласно плану, Украина получит 140 миллиардов евро новых кредитов под эти активы. При этом деньги должны быть возвращены только в случае уплаты РФ компенсации убытков, причиненных российско-украинской войной.

В Евросоюзе также планируют дополнительно обсудить использование 25 миллиардов замороженных российских активов, которые находятся на частных банковских счетах в поддержку Украины.

