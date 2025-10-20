Мы спросили у искусственного интеллекта, какая страна лучше всего для жизни в Европе и в целом на планете.

ИИ проанализировал данные о преступности, качестве жизни и политической стабильности и определил рейтинг наилучших европейских и мировых стран для жизни в 2026-2027 годах. Какая самая безопасная страна в мире и, в частности, Европе, читайте ниже.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Самые безопасные страны Европы - рейтинг от ИИ

Свой рейтинг безопасности стран среди европейских ChatGPT-5 составил на основе данных GPI (Global Peace Index - Индекс глобального мира) и Numbeo Safety Index (Индекс безопасности от сайта Numbeo). Они дают понимание об общем уровне мира и безопасности и учитывают три основные показателя:

уровень насилия и преступности в стране;

военные конфликты и внешние угрозы;

степень милитаризации (расходы на армию и т.д.).

Считается, что чем ниже индекс страны по этим показателям, тем она более безопасна.

Согласно вышеперечисленным рейтингам, наиболее безопасной страной Европы считается Исландия. В ней практически отсутствует преступность - даже у полиции нет оружия, очень высокое доверие к власти, нет армии, страна ни с кем не воюет и никому не помогает воевать. Также здесь хорошая экология и стабильная экономика. Если говорить о минусах, то можно назвать холодный климат и дороговизну.

В пятерку самых безопасных, кроме Исландии, также вошли:

Дания - тоже имеет сверхнизкую преступность, качественную систему здравоохранения и соцзащиту, инфраструктуру и порядок во всем;

Ирландия - низкий уровень преступлений, достойное качество жизни, благоприятный климат;

Австрия - мало коррупции, почти отсутствует преступность, безопасно жить даже в мегаполисах, достойный уровень комфорта;

Португалия - также может похвастать низкой преступностью, хорошим уровнем жизни, гостеприимностью и недорогой жизнью, если сравнивать по ЕС.

В то же время, если говорить о том, какая страна лучше всего для жизни в Европе (не только по безопасности), то здесь ИИ дает немного другую картину. На основе рейтингов OECD Better Life Index, Numbeo Quality of Life, GPI и Human Development Index она выглядит так:

Швейцария - высокие доходы, безопасность, хорошая экология, здравоохранение, уровень образования, хотя это также и крайне дорогая страна;

Дания - хорошие зарплаты и соцподдержка, невысокий уровень коррупции;

Нидерланды - развитая инфраструктура, стабильный заработок;

Норвегия - богатая страна, сильная экономика и соцподдержка;

Исландия - оказалась на последнем месте, но с высокими зарплатами и сильным чувством общности.

То есть, для жизни в Европе самой подходящей эксперты называют Швейцарию, а если в приоритете у вас спокойствие и безопасность, тогда вам, конечно, в Исландию.

Интересно, но в рейтинге "Самая безопасная страна в мире" на первом месте тоже стоит Исландия. Это место, по информации ИИ Grok Илона Маска, Исландия занимает 17 лет и считается идеальным местом для туристов. За ней, согласно анализу ChatGPT-5, идет Ирландия, затем - Австрия, на четвертом месте - Новая Зеландия и на пятом - Сингапур.

Надо сказать, что разные рейтинги используют разные методы для оценивания: например, GPI обращает внимание на миролюбие, безопасность, отсутствие конфликтов, а Safety Index от Numbeo ориентируется на восприятие безопасности, уровень преступности, ощущения людей. Но на самом деле идеальной страны, как таковой не существует: даже в самых безопасных всегда нужно смотреть на регион, город, личную ситуацию.

Что касается Украины, то, согласно анализу ИИ Grok, наша страна по уровню безопасности находится в противоположном конце рейтинга (в списке GPI она на предпоследнем месте). Это, безусловно, связано с войной на территории Украины - до войны она была на 122-м месте. Полномасштабное военное вторжение России повлияло не только на нас, но и на соседей: Финляндия и Польша нарастили милитаризацию, ухудшив свои позиции. Самой опасной страной в мире считают Россию - у нее "почетное" последнее место в ретинге GPI.

