Торговое перемирие между странами истекает 10 ноября.

Президент Дональд Трамп назвал редкоземельные металлы, фентанил и соевые бобы главными проблемами США в отношениях с Китаем перед тем, как стороны вернутся за стол переговоров и истечет срок торгового перемирия.

"Я не хочу, чтобы они играли с нами в игру с редкоземельными металлами", - цитирует заявление Трампа на борту Air Force One издание Bloomberg.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США и Китай проведут переговоры в конце этой недели в Малайзии.

Чуть более недели назад Трамп поднял вопрос об отмене своей первой личной встречи с президентом Китая Си Цзиньпином с момента своего возвращения в Белый дом, разозленный обещанием китайского правительства ввести широкий контроль над редкоземельными элементами. Он также объявил о введении 100%-ой пошлины на импорт китайских товаров, которая вступит в силу 1 ноября. Это ставит под угрозу торговое перемирие, которое истекает 10 ноября, если оно не будет продлено.

Соевые бобы были ключевым рычагом влияния Китая в торговом споре. В прошлом году Китай купил масличных культур на сумму около 12,6 млрд долларов, но в этом году - ни одного. Вместо этого Китай переключился на закупки из Южной Америки.

Фрустрация среди американских фермеров - ключевой составляющей его электората - нарастает, поскольку у многих заканчиваются места для хранения непроданных бобов, и они сталкиваются с давлением из-за снижения цен. Они с нетерпением ждут помощи от Вашингтона, которая задерживается из-за приостановки работы правительства.

В августе Трамп призвал Китай в четыре раза увеличить закупки соевых бобов из США. Подчеркивая свое разочарование тем, что этого не происходит, на прошлой неделе он пригрозил прекратить импорт растительного масла из Китая, который он обвинил в намеренном "создании трудностей для наших производителей соевых бобов".

В начале этого года президент США Дональд Трамп ввел пошлины на все китайские товары из-за незаконного ввоза фентанила в США.

В июне Пекин ужесточил контроль над двумя химическими веществами, которые могут быть использованы для производства этого наркотика, но Китай также неоднократно заявлял, что решение проблемы наркотиков - дело США.

Страны уже долгое время не могут решить проблему, все сильнее накаляя ситуацию. Так, министр финансов США Скотт Бессент резко высказался в адрес вице-министра торговли Китая Ли Ченгана. Последний до этого якобы прибыл в Вашингтон без приглашения и угрожал американской стороне "глобальным хаосом".

Кроме того, он заявил, что Дональд Трамп готов ввести новые пошлины против Китая в размере до 500% при условии, если Поднебесная и дальше будет покупать российскую нефть.

