Правительство имеет договоренности со Словакией и энергетическими компаниями в США.

В случае возникновения очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 миллиарда долларов. Правительство имеет понимание, где взять такие средства и откуда импортировать газ.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, сообщает "Укринформ".

"Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 млрд долларов. Часть траншей мы нашли. Норвегия грантом по 100 миллионов долларов, и также выделит еще один январский транш. Еще несколько стран дают соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками. То есть есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ", - сказал Зеленский.

По его словам, премьер-министр Юлия Свириденко имеет соответствующие положительные договоренности со Словакией, а у министра энергетики Светланы Гринчук - с энергетическими компаниями в США.

"Относительно американского СПГ есть договоренность: если мы захотим, будет заходить из Польши, польский терминал. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном также есть. Все работают над этим. Из того, что я видел, - газовый вопрос будет решен", - отметил президент.

Ситуация с запасами газа в Украине

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта газа на ориентировочно 30%, что составляет около 1,38 миллиарда кубометров. По ее словам, продолжаются переговоры о финансировании импорта "голубого топлива" как за счет кредитных, так и грантовых средств.

Россия массированно атакует газодобычу в Украине. В частности, в ночь на 16 октября состоялась ракетно-дроновая атака газовой инфраструктуры Украины, что привело к остановке работы части критических объектов. Разрушения возникли сразу в нескольких областях, в результате атаки были пострадавшие. В "Нафтогазе" сообщили, что подобные вражеские удары приводят к уменьшению объема добычи газа в Украине.

