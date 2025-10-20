У игроков есть свои традиции, и некоторым из них много лет.

Каждый человек, который хотя бы раз в жизни смотрел футбол или попадал на конец матча, замечал, что финального свистка спортсмены на поле выполняют интересный ритуал. Узнайте, почему футболисты меняются футболками и зачем они это делают.

Почему футболисты обмениваются футболками после матча - история традиции

Считается, что впервые это произошло в 1931 году, когда французская команда у себя дома, в Париже, разгромила со счетом 5:2 родоначальников футбола - англичан. На тот момент страны были соперниками не только на поле, но в жизни, и Франция считалась аутсайдером. Именно поэтому победа вызвала бурю недоумения и радости - такого исхода матча никто не ожидал. Спортсмены в трехцветных футболках ликовали и, желая оставить себе что-нибудь на память о триумфе, попросили у англичан их футболки. Игроки команды противника удивились, но согласились. Футбольная ассоциация FIFA признала, что это первый подобный случай в истории.

С того дня другие футболисты "подхватили" традицию и начали иногда придерживаться ее, а с 70-х годов обмен футболками стал регулярным. Популяризировали его футболисты Пеле и Бобби Мур после матча Бразилия-Англия в рамках Чемпионата Мира 70-го года. Таким образом легенды футбола выразили друг другу взаимное уважение, их примеру последовали и остальные.

Поощряют ли команды обмен футболками сейчас

Безусловно, есть несколько причин, почему футболисты обмениваются футболками после матча до сих пор. Таким образом спортсмены не только показывают свое уважение по отношению к противнику, но и воспринимаю этот жест как символ товарищества. Несмотря на то, что участники ритуала, находясь на поле, считаются соперниками, они все равно мастера своего дела в одном и том же виде спорта, и таким образом игроки показывают свое единство. Также не стоит упускать из виду и практическую цель - если удастся заполучить футболку какого-нибудь легендарного игрока, ее можно оставить в своей личной коллекции или продать с аукциона.

Понимая это, "звезды" мирового футбола, такие как Месси и Роналдо, могут заранее договариваться об обмене, учитывая желание менее знаменитых футболистов получить элемент одежды кумира. В свое время мудро поступал Пеле - он заказывал до 30 футболок перед каждым матчем, когда играл за Нью-Йорк Космос в конце своей карьеры. Делал это для того, чтобы каждый игрок команды соперника мог взять себе футболку, а оставшиеся бразилец раздавал мальчишкам, которые подают мячи во время игры.

Штрафуют ли игроков за обмен футболками

Кроме позитивной стороны вопроса, есть и другая - менее радужная. Например, не все фанаты знают, штрафуют ли игроков за обмен футболками и всем ли командам можно проводить этот ритуал. Оказалось, что все зависит от клуба и лиги - если это Премьер-лига, то обмен футболкой оплачивает клуб, потому что форма стоит денег, и такой жест игрока приносит дополнительные расходы. В клубах нижнего уровня за обмен футболками могут штрафовать и даже не доплачивать деньги, вычитая стоимость комплекта из зарплаты футболиста.

