Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, а евро - 48,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 20 октября, вырос на 3 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 49,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,72 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,00 грн/евро, а курс продажи - 48,80 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 20 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек.

По отношению к евро гривня также несколько усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,76 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 24 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара в Украине с 20 по 26 октября будет находиться в пределах 41,4-41,7 гривни на межбанке и 41,25-41,65 гривни на наличном рынке. По словам банкира, курс евро в Украине на этой неделе будет находиться в пределах 48-49 гривни на межбанке и 48-49,5 гривни на наличном рынке.

