Фигурант возглавляет Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РФ.

Митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу (Леониду Покровскому), который возглавляет синодальный отдел Русской православной церкви (РПЦ) по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РФ сообщено о подозрении.

Об этом информирует Офис Генерального прокурора. Отмечается, что возглавляемая им структура обеспечивает идеологическую поддержку действий российского военно-политического руководства и является звеном между государством, церковью и армией.

"Установлено, что Покровский действовал в сговоре с главой русской православной церкви и другими представителями РПЦ, способствуя подчинению украинских епархий Москве. Кроме того, он создавал систему информационного воздействия на верующих на временно оккупированных территориях Украины, распространяя месседжи о "единстве с Россией" и оправдывая оккупацию", - сообщили детали в Офисе генпрокурора.

Также отмечается, что в октябре 2022 года митрополит Кирилл в видеообращении открыто одобрил вооруженную агрессию РФ против Украины.

По данным следствия, своими действиями подозреваемый помогал врагу подрывать суверенитет Украины, формировал у верующих искаженное представление о причинах и последствиях войны, а также оправдывал агрессию под прикрытием религиозной деятельности.

"Этот случай демонстрирует: оправдание войны не имеет ничего общего с верой, а слово, сказанное от имени церкви, может стать оружием в руках агрессора", - говорится в сообщении.

Российские попы в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе 2025 года Киевскую митрополию Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) признали аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой в Украине запрещена.

