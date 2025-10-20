Она также рассказала, какой будет ее конкурсная песня.

Украинская певица СолоХа призналась, что подает заявку на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2026".

О своем решении она сообщила сегодня, 20 октября, в Instagram.

"Хочу поделиться с вами волнующей новостью - я подаю заявку на Нацотбор на "Евровидение-2026"! Для моего участия даже не нужно менять общепринятые правила, поскольку я не посещала страну-агрессора", - отметила артистка, намекая на Олю Полякову, которая хочет изменить правила участия в конкурсе.

СолоХа также заговорила и о будущей песне, с которой планирует участвовать в шоу.

"Песня будет в моем фирменном стиле - веселая и яркая, как настоящая СолоХа! Думаю что для моего прохода в longlist хватит просто ее послушать", - отметила исполнительница.

К слову, СолоХа уже не впервые хочет попробовать свои силы в Нацотборе на "Евровидение". В прошлом году она также подавалась на конкурс, однако ее композиция не прошла первый этап отбора.

Напомним, ранее СолоХа эмоционально прокомментировала свое отсутствие в лонглисте Нацотбора на "Евровидение-2025" и выбор музыкального продюсера Тины Кароль.

