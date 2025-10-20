Евгений Муджири отметил, что водители, которые ждут первых морозов, чтобы "переобуть" свое авто, рискуют.

Водителям лучше заранее подготовиться к зиме, чтобы потом не тратить дополнительные средства на ремонт автомобиля. Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал автомобильный эксперт Евгений Муджири.

"Первое - это конечно резина. Наши водители считают, что всесезонка, к которой привыкли в Европе, где климат более умеренный, подходит к нашим условиям. Я бы учитывал, что в Украине морозы бывают более лютые", - отметил эксперт.

Он напомнил, что сцепление с дорогой - основной фактор безопасности, поэтому за состоянием шин надо следить особенно внимательно. По его словам, водителям лучше не медлить и заменить резину уже сейчас, не дожидаясь начала настоящих холодов.

Видео дня

"С первыми морозами летняя резина - даже если вы просто пытаетесь доехать до шиномонтажа - ведет себя очень непрогнозируемо. С людьми, которые не перешли на сезонную резину, в первые дни морозов происходит куча аварий", - добавляет Муджири.

Замена резины - лишь часть мероприятий, которые надо выполнить водителям в рамках подготовки к зиме.

"Все жидкости желательно перед зимой, если вы летом не проходили полностью ТО, заменить: антифриз, масло, жидкость в омывателе. Это 100% надо, чтобы можно было пережить морозы", - пояснил эксперт.

Также он советует каждые три года заменять аккумулятор или проверять его работоспособность.

Уход за автомобилем - другие советы

Ранее известный механик Скотти Килмер поделился важным списком советов, которые стоит учесть владельцам машин с автоматическими коробками передач. Так, он настоятельно советует не ездить по глубокой воде, ведь "вода и автоматическая коробка передач несовместимы".

Также он поделился опытом, как использовать популярное аэрозольное средство WD-40, чтобы поддерживать свое авто в рабочем состоянии на полную мощность.

Вас также могут заинтересовать новости: