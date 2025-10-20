По словам военного, сейчас ситуация в Черном море стабильная, но риски все равно остаются.

Во время украинской дроновой атаки россияне могли сбить свой истребитель над Крымом, из-за того, что тот выключил идентификацию.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что могла иметь место "особенность применения" и пояснил, что вероятнее всего, россияне идентификацию так же могут выключать для того, чтобы их не было видно и в результате происходят подобные инциденты.

"Для нас это всегда приятная новость, хотя бы потому, что мы не тратили свой ресурс для того, чтобы уничтожить образец российской техники, который может наносить нам вред", - сказал спикер.

Он также рассказал о ситуации, которая в настоящее время наблюдается в Черном море. "Мы ожидаем различные вызовы, но продолжаем очистку акватории... Так же продолжается патрулирование, разоблачение надводной и воздушной обстановки", - сообщил капитан 2 ранга.

А россияне, по его словам, остаются без выходов в море, но довольно плотно работает их авиация. "Однако в любом случае мы трезво оцениваем риски, которые могут поступать со стороны врага. Пока не буду вдаваться в подробности, но так или иначе мы выполняем все поставленные перед нами задачи по обеспечению безопасности гражданского судоходства и работы морского коридора и охраны акватории и побережья", - сказал Плетенчук.

Россияне сбили свой самолет

Как писал УНИАН, на прошлой неделе разведка ВМС ВСУ получила радиоперехват о возгорании 2-х двигателей и катапультировании экипажа российского самолета Су-30СМ, который выполнял задачи в Крыму.

В ВМС предположили, что россияне сбили собственный многоцелевой истребитель во время отражения атаки БпЛА с применением средств ПВО.

