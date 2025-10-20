После сильного похолодания в Украину вернется осеннее тепло.

На этой неделе в Украине ожидается радикальное изменение погоды. На смену заморозках в нашу страну придет заметное потепление. Ночи станут уже не такими холодными, а днем во многих областях воздух прогреется до приятных +15°...+17°. Периодически будет дождить. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Понедельник, 20 октября, еще будет холодным. Везде, кроме западных областей, будет пасмурно и во многих областях пройдут дожди. Температура днем всего +6°...+9° и только на юге будет до +10°.

Во вторник, 21 октября, небольшие дожди могут покапать лишь на крайнем востоке и в Сумской области. По всей остальной территории ожидается сухая погода с солнечными прояснениями, благодаря чему воздух прогреется до +10°...+12°, на юге - до +13° и только на востоке еще будет +6°...+10°.

Со среды, 22 октября, улучшение погоды станет более заметным. По всей стране будет облачно с прояснениями, без осадков. На западе и юге потеплеет до +13°...+16°, на остальной территории термометры покажут +9°...+12°.

В середине недели станет еще на градус-два теплее. Например, на юге и западе воздух прогреется до +13°...+17°. В то же время в западных областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории будет сухо.

Перед выходными, 24 октября, дожди усилятся и накроют западные, северные и Винницкую области. Температура останется без изменений. На западе и юге будет теплее всего, +14°...+17°. На остальной территории +9°...+14°.

Последние выходные октября в Украине будут с похолоданием. Теплая погода с температурой до +17° останется только на юге, а в остальных областях температура снизится. Дожди пройдут на юго-востоке.

