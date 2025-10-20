В следующий раз уникальную комету можно будет увидеть в 3421 году.

В октябре небо нашей планеты посетит особый гость из космоса – комета A6 Леммон. Это будет поистине уникальное зрелище, поскольку комета возвращается в нашу Солнечную систему примерно раз в тысячу лет.

Как пишет ecoportal.net, предыдущий раз она приближалась к Земле в 7 веке, и снова окажется рядом с Землей только в 3421 году. Астрономы утверждают, что комета прилетела из самых дальних уголков Солнечной системы, сразу за Плутоном.

Максимальное приближение кометы к Земле состоится 21 октября 2025 года – на расстояние 90 млн км.

Также эта комета лучше видна в Северном полушарии. Наилучшее время для наблюдений — 25–28 октября, когда комета близка к пику яркости и находится относительно высоко над горизонтом. К концу октября — началу ноября комета может достичь 4-й звездной величины, когда ее можно будет увидеть невооруженным глазом, после чего быстро поблекнет.

Комету впервые зафиксировали 3 января 2025 года в рамках проекта Mount Lemmon Survey. Тогда она была настолько тусклой, что ее приняли за астероид. Позднее были обнаружены архивные снимки с Pan-STARRS от 12 ноября 2024 года. Дополнительные наблюдения выявили кому и короткий хвост, что подтвердило кометную природу. Позже объект получил официальное обозначение C/2025 A6 (Lemmon).

