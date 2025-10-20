Венгрия является выгодным местом с точки зрения возможной встречи Трампа, Путина и Зеленского, если российский диктатор на эту встречу согласится.

Запланированная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште может и не состояться. Такое мнение в эфире "Украинского радио" высказал председатель ВОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

Он напомнил, что сначала в Будапешт прибудет переговорная группа во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, которые должны встретиться с российской делегацией, в которую будут входить глава российского МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков. И все будет зависеть от результатов этих переговоров.

"В результате этих переговоров может оказаться, что Россия не готова ни к каким уступкам, компромиссам, ни к какой договороспособности, ни к какому прекращению войны, и Трамп увидит, что может повториться эта позорная встреча, которую Уиткофф подсунул ему на Аляске. Трамп не хочет повторения этой дипломатической катастрофы, поэтому он четко понимает, что сначала переговорные группы должны между собой согласовать что-то достаточно весомое, для того чтобы Трамп и Путин могли что-то подписать, а не просто встретиться, "хорошо поговорить" и разъехаться ни с чем", - объясняет эксперт.

Он также объяснил, почему для встречи Трампа и Путина выбрали именно Венгрию.

Романюк объясняет, что Венгрия является выгодным местом с точки зрения возможной трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского, если российский диктатор на эту встречу согласится.

Если бы Трампу удалось склонить Путина к встрече втроем, то сразу в Будапешт мог бы прилететь Зеленский, "который в этот день и в это время мог бы якобы случайно находиться в Закарпатской области, и вертолетом из Ужгорода за час мог бы прилететь в Будапешт", объясняет эксперт.

А если бы эта встреча проходила в Эмиратах, Японии или Южной Корее, то Зеленский так быстро не смог бы туда добраться, добавил он.

Встреча Трампа и Путина

Трамп и Путин в телефонном разговоре договорились встретиться в Будапеште, чтобы, как отметил американский лидер, "попытаться положить конец этой позорной войне между Россией и Украиной".

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к переговорам, если поступит такое приглашение.

