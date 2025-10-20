Проблемы касаются как Украины, так и РФ, говорит Евгений Дикий.

Сейчас основным средством поражения на фронте являются дроны, которые уничтожают как пехоту россиян, так и бронетехнику. Но с их использованием есть определенные сложности.

Об этом рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире на Radio NV. Он пояснил, что большое количество дронов, которые используются, не рассчитаны на полеты во время дождя, хотя есть и такие, которые выдерживают плохую погоду.

"Но даже те, которые в принципе ее выдерживают - большой вопрос: а что видит оператор, когда дрон летит сквозь дождевую стену? А что касается наиболее массового вида, это FPV, они в дождь просто не летают", - пояснил Дикий.

Он добавил, что это касается как украинской стороны, так и российской - в плохую погоду значительное количество фронтовых дронов перестает летать.

"Сейчас обе стороны максимально используют все возможности дронов перед тем периодом, когда, возможно, их роль на длительное время может резко уменьшиться. Когда пойдут затяжные дожди, небо от дронов очистится и это вновь выведет на первое место старые классические средства поражения по типу артиллерии. Возможно, даже вновь на полях появится бронетехника. Которую пока нет смысла выводить, потому что она просто до фронта не доедет", - добавил Дикий.

Ситуация на фронте: важные новости

Издание The Economist писало, что несмотря на определенные успехи РФ в Донецкой области, армия оккупантов столкнулась с "неизбежным поражением". В частности, россиянам удалось найти слабое место в обороне Украины в районе Доброполья еще в августе. Но ВСУ остановили наступление наступление и теперь уже россияне находятся там в окружении.

Как рассказал соучредитель проекта Drone.ua, эксперт в области дронов и робототехники Валерий Яковенко, Украина до сих пор имеет преимущество над РФ в беспилотниках.

