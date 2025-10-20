Египтяне были убеждены, что после смерти их душа продолжает жить.

Древний Египет давно очаровывает людей. Про него пишут книги и снимают фильмы. Культура и религия этого государства остаются источником обсуждений и споров спустя многие тысячи лет.

Историк и египтолог Наталья Бондаренко, которая получает степень PhD, рассказала УНИАН, как древние египтяне хоронили умерших. У этой древней цивилизации было множество правил, касательно подготовки тел.

Как хоронили обычных египтян и фараонов

По словам Бондаренко, для египтян погребение не имело такого значения, какое сейчас имеет для нас. Для них это не было прощанием с умершим человеком. Это было скорее подготовкой к новой жизни после смерти, и поэтому погребение имело в первую очередь огромное религиозное значение. Историк поделилась, где хоронили фараонов.

"В древнейшие времена – еще до постройки пирамид, людей могли просто класть в песок посреди пустыни. Затем, когда общество Древнего Египта стало более сложным, развилась религия, захоронение стало очень сложным ритуалом. Фараонов начали хоронить в мастабах – это захоронения прямоугольной формы. Затем в результате того, что мастабы нагромождались друг на друга, появились захоронения пирамидальной формы. Впоследствии начали строить величественные пирамиды, которые нам известны из Гизы, например", – отметила она.

В более поздний период – во времена Нового Царства (его считают периодом расцвета Древнего Египта), для фараонов вырезали гробницы в скалах, добавляет египтолог. Позже в Фивском некрополе в Долине царей фараонов начали хоронить под землей.

Как объяснила Бондаренко, фараонов хоронили с почестями, потому что считали их детьми самого бога Ра (бог Солнца). Египтяне верили, что после смерти фараоны становятся посредниками между людьми и божественным миром. А захоронения простых людей были чрезвычайно скромными – их, к примеру, могли хоронить в неглубоких ямах или в совсем маленьких гробницах и даже довольно часто без мумификации.

"Но у захоронений фараонов и обычных людей есть общая черта – их всегда хоронили с некоторыми мелкими вещами, например, теми, которыми они пользовались при жизни (это могли быть украшения, амулеты и даже еда)", – подчеркнула специалист.

Куда попадали египтяне после смерти

По словам Натальи Бондаренко, египтяне были убеждены, что после смерти их душа продолжает жить, но только благодаря тому, что их тело сохраняется. Но при этом они верили, что душа должна пройти сложный путь в загробном мире. По верованиям египтян, душа состояла из нескольких частей:

душа ба – это душа, которая может перемещаться между миром живых и мертвых;

душа ка – это жизненная сила, та часть души, которая, как верили египтяне, и будет проходить испытания в загробном мире;

душа ах – это уже душа, которая смогла соединиться с божествами и считается просветленной.

"Главным испытанием считался суд бога Осириса (бог возрождения), на котором сердце умершего человека клали на одну чашу весов, а на другую – перышко богини истины Маат. И, если сердце было легче, чем перышко, то душа попадала в воображаемые поля Иалу (это как Рай в христианстве), где люди жили вечно, работали на поле и наслаждались гармонией вместе с божествами", – сказала египтолог.

Но, если сердце было тяжелее, добавляет она, то это подтверждало, что человек совершил какие-то грехи во время своей жизни, и сердце, а вместе с ним и душу уничтожало чудовище Амат. То есть в верованиях египтян нет концепции Ада, как, например, в христианстве, а потому был только один вариант, куда попадали египтяне после смерти. В ином случае их ожидало уничтожение.

Чтобы пройти испытание, объяснила Бондаренко, египтяне клали в гробницы особый текст, который считали волшебным, – он получил название "Книга мертвых". Но эти тексты не имеют формы книги в современном представлении. "Книга мертвых" – это текст, который был записан на свитках, его можно назвать своеобразной "инструкцией" к загробной жизни. В "Книге мертвых" записаны различные заклинания, молитвы, а также советы для того, чтобы душа ка могла не заблудиться среди демонов в загробном мире.

Бальзамирование в Древнем Египте

Как отметила Бондаренко, сначала песок в пустыне способствовал тому, что тела умерших египтян естественным образом высыхали. Благодаря этому тела достаточно долго сохранялись. Сохранение тела стало необходимостью, потому что египтяне верили, что душа умершего человека будет жить только при условии сохранности тела. По верованиям египтян, если тело испортится, то души ка и ба не будут иметь места, куда им возвращаться.

Со временем мумификация в Древнем Египте стала более сложной. Процесс длился 70 дней, и его проводили преимущественно жрецы. Они высушивали тело обычной природной солью, которую добывали в Египте. Также тело обрабатывали различными ароматическими смолами и обертывали многими слоями льняных бинтов. Единственное, что должно было оставаться в теле человека после мумификации, – это сердце. Сердце оставляли и накрывали амулетом скарабея, чтобы уберечь его от демонов.

"А остальные внутренние органы, в частности печень, почки, кишечник, извлекали из тела и перекладывали в канопы (специальные сосуды), каждый из которых охранял определенный сын бога Гора (покровитель неба)", – подытожила она.

справка Наталья Бондаренко Египтолог Наталья Бондаренко получила образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Сейчас она магистр истории, читает иероглифы, пишет научные статьи и участвует в десятках научных конференций. Наталья получает научную степень доктора философии. Кроме того, она участвовала в раскопках в Египте, в частности в храме царицы Хатшепсут в Дейр эль-Бахри.

