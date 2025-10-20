Президент подчеркнул, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, а ее масштабы превышают другие вооруженные конфликты.

Украина вместе с союзниками приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Прежде всего благодаря усилиям президента США Дональда Трампа.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам. Зеленский отметил, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, а ее масштабы превышают другие вооруженные конфликты.

"Я не хочу унижать или преувеличивать ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке, и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что война в Украине отличается уровнем примененных средств и масштабом операций.

"Там есть такие же жертвы, такие же живые люди, и большие потери, но это не сопоставимо. Потери, средства и объем войны нельзя просто сравнить", - подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что украинская армия уже более трех лет ведет боевые действия против гораздо более сильного врага.

"Мы воюем с армией России, поэтому эту войну так быстро закончить не удается", - сказал президент.

При этом Зеленский заявил, что в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю, это не значит, что она точно закончится, но Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, в международных переговорах формируется мощный политический запрос на завершение войны.

"Такой у него и в мире настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины", - рассказал Зеленский и добавил, что Украина активно пользуется этим настроением, чтобы всячески усилить давление на РФ.

"Мы делаем в таком настроении шаги - "Томагавки" и так далее, и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию", - отметил глава государства.

Война в Украине: переговоры

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что никто не должен давить на Зеленского в вопросе уступок территориями Украины.

Напомним, российский диктатор требует от Украины отдать весь Донбасс в обмен на прекращение войны. В свою очередь Трамп давит на Зеленского, чтобы тот принял это требование.

