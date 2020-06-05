В Харькове в помещении супермаркета взорвали банкомат (фото)

В результате инцидента никто не пострадал.

В Харькове полиция разыскивает злоумышленников, которые сегодня ночью взорвали банкомат в Холодногорском районе города.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о взрыве по проспекту Славы поступила в полицию 5 июня в 3:10.

По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

«Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в помещении супермаркета. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается», - говорится в сообщении.

Сейчас следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства и причастные к событию лица устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в мае в Харькове взорвали банкомат, расположенный в мини-маркете.

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