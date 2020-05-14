В Харькове взорвали банкомат, расположенный в мини-маркете (фото, видео)
11:10, 14 мая 2020Происшествия
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В результате инцидента никто не пострадал.
В результате подрыва пострадавших нет / Фото: Нацполиция
В Харькове рано утром в четверг произошел взрыв - неизвестные подорвали банкомат.
Как сообщила пресс-служба полиции региона, информация о происшествии на улице Киргизской поступила в 4:31. На месте было установлено, что произошел взрыв в банкомате, расположенном в мини-маркете. Рядом были разбросаны кассеты и 200-гривневые купюры.
Начато уголовное производство / Фото: Нацполиция
Пострадавших в результате инцидента нет.
"Следственным указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве неизвестные взорвали банкомат и похитили наличные.
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