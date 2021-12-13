Семерым подозреваемым уже сообщили подозрение

Масштабная драка с полицейскими произошла в Харькове. В результате пять правоохранителей госпитализированы, а семь человек задержали.

Об этом сообщается в сюжет ТСН.

Масштабная драка началась со ссоры между двумя женщинами, которые отдыхали в разных компаниях на берегу реки. За барышень вступились мужчины.

На место вызвали полицейских, но отдыхающие забрызгали их из перцовых баллончиков – пятеро стражей порядка получили ожоги глаз. К конфликту присоединились еще с десяток молодых людей, которые называли себя "ультрас". Пострадавшие полицейские успели вызвать подмогу. В результате правоохранители задержали семь участников драки.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 11 декабря около 22:30 полицейские прибыли на улицу Героев Труда по поводу потасовки. На месте инцидента семь мужчин не реагировали на требования полицейских и оказывали им сопротивление. Пять полицейских получили телесные повреждения.

Правоохранители сообщили подозреваемым подозрения по части 2 статьи 345 "Умышленное причинение работникам правоохранительного органа побоев во время исполнения ими служебных обязанностей" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на такой срок.

Подозреваемых уже задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове для российского шоу на YouTube музыканты пели матерные песни на языке страны-агрессора. Однако долго не пропели - активисты быстро отреагировали, все закончилось массовой дракой.

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Автор: Анастасия Горбачева