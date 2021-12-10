Музыканты, которых избили активисты, обратились в полицию.

В Львове для российского шоу на YouTube музыканты пели матерные песни на языке страны-агрессора. Однако долго не пропели - активисты быстро отреагировали, все закончилось массовой дракой.

Об этом сообщается в Telegram-канале ZAHIDWTF.

Так, блогеры решили записать фрагмент для российского шоу "Вписка" в Украине. Для этого они выступили в центре Львова. Музыканты пели матерные русские песни, все это они снимали на видео.

Однако активисты быстро отреагировали на блогеров, которые делали контент для РФ. На месте выступления музыкантов началась массовая драка. Активисты узнали о провокационном контенте, который для российского шоу делали в центре Львова, из социальных сетей. Один из участников так называемого перформанса анонсировал его на своей странице в Instagram.

Читайте такжеСвинью везли на "убой": СМИ узнали детали громкого зооскандала вокруг столичного тату-салона"Будут петь русские песни с матами", - сообщал музыкант, которой искал среди львовян поддержки и приглашал всех на свое выступление.

Активисты прекратили выступление, на место инцидента вызвали копов. Как сообщила ТСН пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий, музыканты и их знакомые написали заявления.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Львовщине мужчина зарезал беременную жену и пытался себя убить на глазах у дочери.

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Автор: Полина Кузенко