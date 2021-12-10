Студент одного из харьковских колледжей прыгнул на пути на станции "Центральный рынок" и побежал в сторону "Майдана Конституции".

В Харькове парализовало движение на Холодногорско-Заводской линии метро из-за проникновения постороннего лица в тоннель на станции "Центральный рынок".

Об этом сообщалось на странице метрополитена в Facebook.

"В связи с проникновением постороннего лица в тоннель на станции "Центральный рынок" временно приостановлено движение поездов на Холодногорско-заводской линии метрополитена", - говорится в сообщении.

Впоследствии в метрополитене проинформировали, что движение по Холодногорско-Заводской линии восстановлено, а нарушитель задержан.

Читайте такжеНа госпредприятии на Сумщине тайно выращивали каннабис: изъяты рекордные 5,5 тонныВ отделе коммуникации полиции Харьковской области рассказали, что нарушителем оказался 16-летний студент одного из харьковских колледжей. Он прыгнул на пути на станции метро "Центральный рынок" и побежал в сторону станции метро "Майдан Конституции".

С путей сняли напряжение, движение электропоездов на Холодногорско-заводской линии метрополитена прекратили. В конце концов полицейский вместе с работником метрополитена задержали парня в тоннеле и доставили в комнату полиции.

"Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы", - отметили правоохранители.

Очевидцы сняли на видео, как подростка выводили из тоннеля.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на "синей" ветке метро пассажирка попала под поезд. Впоследствии появилось жуткое видео инцидента.

А в метро Харькова подростки "праздновали" день ВСУ, распивая водку в вагоне.

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Авторы: Светлана Макринская, Катерина Комолова