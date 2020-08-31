Среди задержанных-двое выходцев из Кавказского региона.

В Харькове милиция задержала 4-х членов преступной группировки за вымогательство 100 тыс. долларов у мужчины, которому злоумышленники угрожали убийством ребенка.

Как сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции в состав группировки входило четверо местных жителей, среди которых - двое выходцев из Кавказского региона.

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К полицейским за помощью обратился харьковчанин. Он рассказал, что в течение длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами. Неизвестные, угрожая расправой ему и членам его семье, требовали «возвращения» 100 тысяч долларов. Некоторое время мужчина не обращал внимания на угрозы, пока неизвестные не напомнили о деталях прошлогоднего разбойного нападения на него. В случае неуплаты денег, злоумышленники угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего.

Во время досудебного расследования оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи Новобаварского отдела полиции совместно с прокуратурой области и управлением Службы безопасности Украины установили личности злоумышленников. Это четыре жителя Харькова в возрасте от 27-ми до 48-ми лет. Преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, также взяв в помощники свою сожительницу.

Собрав достаточно доказательств их причастности к вымогательству средств с потерпевшего, правоохранители провели мероприятия по их задержанию.

В субботу, 29 августа, полицейские при силовой поддержки КОВД и полка особого назначения областной полиции задержали 29-летнего организатора и его сожительницу после получения ими части средств - 35 тысяч долларов. По месту жительства задержали еще двух участников группировки.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемых к совершению разбойного нападения на потерпевшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Автор: Александр Кульбачный