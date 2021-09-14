Родители оставили ее со знакомыми.

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства падения годовалой девочки из окна третьего этажа.

Как информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области, сообщение о госпитализации в больницу годовалого ребенка поступило 12 сентября от медиков.

Предварительно установлено, что в тот день родители ребенка оставили девочку под присмотром своих знакомых.

"Около 20:00 она выпала из окна кухни", - говорится в сообщении. Отмечается, что квартира расположена на третьем этаже дома на проспекте Индустриальном. Состояние ее здоровья медики оценивают как тяжелое.

Читайте такжеВ Луцке из зала суд сбежал подозреваемый в изнасиловании (видео)Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Харькове сняли на видео, как голый мужчина посреди улицы бросался на людей. Также в Харькове маленькую девочку привязывали к кровати старыми колготками в реанимации и не пускали к ней родителей.

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Автор: Надя Пришляк