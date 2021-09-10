Мать ребенка считает, что лишение ребенка мамы и ее поддержки в реанимации - это дикость и психологическое насилие над ребенком.

В Харькове 4-летняя девочка в одиночестве провела в реанимации несколько дней. Врачи не пускали к ней родителей и привязывали к кровати старыми колготками.

Об этом в соцсети рассказала мама девочки Дарья Токарчук. Согласно ее информации, в реанимацию Харьковской детской инфекционной больницы 4-летняя Алиса попала с двусторонним воспалением легких. У нее была низкая сатурация. За день до этого ее привезли в больницу на скорой помощи.

Девочку подключили к кислороду. Ее же маму к ней не пустили, аргументировав тем, что посторонним находиться в реанимации нельзя.

"Я отказалась выписываться из больницы и все эти 10 дней лежала в отделении. Мне важно было быть рядом. Сначала мы позвонили в Минздрав на "горячую" линию уточнить этот вопрос, и оператор нам сказал, что да, действительно пребывание в реанимации с детьми - запрещено. Мы перешли к следующему этапу - начали просить, умолять всех знакомых и друзей, кто связан с ОДИКБ помочь увидеть ребенка. На этом этапе, мне удалось заглянуть в открытую дверь и полминуты посмотреть на ребенка, чтобы она меня не видела. Следующий этап, пообщавшись с юристами, нам сказали, что запретить посещение ребенка в реанимации не имеют права", - рассказывает Дарья.

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Женщина рассказывает, что выяснила, что добиться права пребывания в реанимации можно, только обратившись с юристами к руководству больницы.

"Вся эта борьба заняла 4 суток. 4 суток ребенок был без меня. Когда я к ней пришла, она лежала и просто смотрела в одну точку. Не спала. Просто неподвижно лежала", - рассказывает женщина.

Женщина 4 часа пробыла с Алисой после чего ей сказали выйти. Девочка начала плакать, на что сотрудники больницы начали ее шантажировать, мол, если та будет плакать, маму к ней больше не пустят. Позже женщина услышала крики дочери, которая кричала, чтобы ее не привязывали. На вопрос Дарьи "зачем детей привязывают", ей ответили, чтобы они не двигались, когда им делают капельницы.

Женщина считает, что лишение ребенка мамы и ее поддержки в трудную минуту в реанимации - это дикость и психологическое насилие над ребенком.

Между тем, право родителей находиться вместе с ребенком в реанимации закреплено в ст. 287 Гражданского кодекса, в ст. 6 и 64 Основ законодательства об охране здоровья, а также – в ст. 9 Конвенции ООН о правах ребенка, участницей которой является и Украина.

Если не пускают в отделение интенсивной терапии - объяснение НСЗУ от 13.02.21

Объясните врачу или заведующему отделением, что он нарушает приказ Министерства здравоохранения № 592 от 15 июня 2016 года. Если вам категорически отказывают, обратитесь к главному врачу с письменным заявлением, зарегистрировав его у секретаря. Главный врач должен отреагировать на заявление в течение 24 часов с момента его регистрации при условии, что он находится на рабочем месте.

Если главный врач отказал, можно обратиться с письменной жалобой или позвонить в городской или областной департамент (управление) здравоохранения региональной администрации, указав город, название больницы и имя главного врача.

Доступ в отделения реанимационной терапии прописан в договоре, который заключает медицинское учреждение с Национальной службой здоровья (НСЗ). Ее обязанность - следить за выполнением этого условия. При отказе главного врача человек может также оставить жалобу на сайте НСЗ, подробно описав сложившуюся ситуацию и оставить контактный телефон для обратной связи. Проконсультироваться, как правильно подать жалобу можно по бесплатному номеру 16-77, пишет ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая