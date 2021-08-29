Бабушки сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.

Черкасские правоохранители сообщили о подозрении бабушке, которая после падения внука, 2014 года рождения, не обратилась к медикам. Мальчик с травмами попал в реанимацию, а бабушке теперь грозит лишение свободы.

Правоохранители начали производство по ч. 3 ст. 135 (оставление малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, женщине грозит от трех до восьми лет лишения свободы, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

По данным полиции, решался вопрос об избрании бабушке пострадавшего меры пресечения.

Мальчик травмировался в Черкассах в 20 числах августа. Бабушка утверждала, что мальчик получил травмы в результате падения с кучи кирпичей, которые лежали во дворе. Сначала женщина не обратилась к медикам, а 24 августа увидела, что внук лежит в постели без сознания.

Бабушка вызвала скорую, и ребенка доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы. Медики сообщили об инциденте правоохранителям.

Внук временно находился под присмотром женщины. Родители мальчика находились в Киеве. Семья пострадавшего не считалась неблагополучной.

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Автор: Екатерина Присяжнюк