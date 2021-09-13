Вероятно, он находился в неадекватном состоянии.

В Харькове на Салтовском массиве сегодня утром произошел необычный инцидент, о котором сообщили местные Телеграм-каналы

Об этом пишет "Труха".

"Бодрое утро понедельника на Салтовке. Со слов очевидцев, голый мужик сначала нападал на школьника, потом на парня с рюкзаком. Перекрёсток Героев и Тракторостроителей", - говорится в сообщении.

На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, как неадекватный обнаженный мужчина посреди оживленного района бросается на людей. Те в ответ активно сопротивляются и пытаются прогнать неадеквата.

Чем закончился инцидент и удалось ли задержать обнаженного мужчину - не уточняется.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харьковской области трое полицейских пытались задержать полностью голого мужчину, однако тот отчаянно сопротивлялся.

До этого киевлянин устроил в Виннице настоящий дебош - материл патрульного инспектора, угрожал ему насилием и показал половой орган. Когда патрульные пытались пообщаться с водителем, буйный пассажир стал им всячески мешать, проявлять агрессию и угрожать. А в ответ на требования полицейского прекратить противоправное поведение хулиган приспустил трусы и обнажил гениталии.

Автор: Виолетта Орлова