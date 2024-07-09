Они снимали все сбережения павших военных.

Задержаны пятеро мошенников, которые снимали все сбережения военных, тела которых доставляли на судебно-медицинскую экспертизу в Днепр.

Как сообщает Служба безопасности Украины, к этим кражам был привлечен работник областного бюро судмедэкспертизы, который похищал личные вещи павших воинов на территории морга.

"Среди награбленных предметов: платежные карты и мобильные телефоны, номера которых были зарегистрированы в интернет-банкинге. Через эти гаджеты злоумышленники входили в банковские приложения и переводили деньги на собственные счета", - отмечают в СБУ.

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Также мошенники оформляли онлайн-кредиты на погибших, а затем обналичивали их в ближайших банкоматах. При этом пытались провести сделки как можно быстрее, пока финучреждения не получили информацию о смерти реальных владельцев банковских счетов.

По данным следствия, они присвоили почти 1,5 млн грн, которые принадлежали погибшим защитникам Украины. Задержали всех пятерых участников "схемы", которые действовали в составе преступной группировки.

Также в СБУ сообщили, что кроме работника бюро судмедэкспертизы в состав банды входил ИТ-специалист, который "взламывал" банковские приложения павших воинов, а также рецидивист, который уже имеет судимость.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты фигурантов, а также карточки, личные вещи и форму погибших военнослужащих.

Задержанным сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

о мошенничестве, совершенном в крупных размерах;

кража, несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, по предварительному сговору группой лиц;

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет заключения.

Мошенничество против павших воинов ВСУ

В начале 2023 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предупреждало семьи военных о возможных схемах, к которым могут прибегнуть мошенники, чтобы заработать на чужом горе. Государство не берет деньги за обмен пленных, возвращение тела погибшего с поля боя и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье задержали одного из организаторов схемы, который выманил у матери погибшего бойца ВСУ миллионы денежной помощи, которую государство предоставило женщине из-за смерти сына.

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