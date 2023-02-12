Людей призвали не перечислять средства злоумышленникам, которые наживаются на чужом горе.

Государство не берет деньги от семей за возвращение тела погибшего или обмен пленного, только аферисты могут вымогать за это деньги, поэтому в подобных случаях надо обращаться в полицию.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Офис уполномоченного по пропавшим без вести отмечает, что никаких средств за возврат тел или обмен пленными государство с семей не берет.

"Призываем людей не перечислять деньги аферистам, которые наживаются на чужом горе. Если кто-то предлагает вам вернуть тело за вознаграждение, срочно обращайтесь в Национальную полицию", - сказано в сообщении.

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Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко отметил, что возвращением тел и обменами военнопленных занимаются соответствующие государственные структуры. "Аферисты, которые прикрываются волонтерской деятельностью и требуют деньги за обмен или передачу тел, должны быть наказаны в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул он.

Новости об украинских пленных и погибших - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 24 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что украинская делегация передала Российской Федерации список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников Украины, находящихся в плену. Это сделано с целью их верификации, установления места пребывания и состояния здоровья.

Как отметил омбудсмен, результаты проверки в этом списке, как и в списке раненых российских военнопленных, предоставленного украинской стороне, будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу.

По данным Минреинтеграции, в течение 2022 года из российского плена Украине удалось вернуть почти 1,6 тысяч человек.

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