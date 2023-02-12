Государство не берет деньги от семей за возвращение тела погибшего или обмен пленного, только аферисты могут вымогать за это деньги, поэтому в подобных случаях надо обращаться в полицию.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Офис уполномоченного по пропавшим без вести отмечает, что никаких средств за возврат тел или обмен пленными государство с семей не берет.
"Призываем людей не перечислять деньги аферистам, которые наживаются на чужом горе. Если кто-то предлагает вам вернуть тело за вознаграждение, срочно обращайтесь в Национальную полицию", - сказано в сообщении.
Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко отметил, что возвращением тел и обменами военнопленных занимаются соответствующие государственные структуры. "Аферисты, которые прикрываются волонтерской деятельностью и требуют деньги за обмен или передачу тел, должны быть наказаны в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул он.
Новости об украинских пленных и погибших - что надо знать
Как сообщал УНИАН, 24 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что украинская делегация передала Российской Федерации список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников Украины, находящихся в плену. Это сделано с целью их верификации, установления места пребывания и состояния здоровья.
Как отметил омбудсмен, результаты проверки в этом списке, как и в списке раненых российских военнопленных, предоставленного украинской стороне, будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу.
По данным Минреинтеграции, в течение 2022 года из российского плена Украине удалось вернуть почти 1,6 тысяч человек.