За содеянное отцу и сыну грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

Полиция Киевской области задержала мародеров в Дмитровке: отец и сын орудовали во дворах и домах местных жителей, похищали велосипеды, мопеды, бытовые вещи и инструменты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что похищенное мужчины прятали в лесу и на территории недостроя и собирались в дальнейшем все реализовать.

Во время одной такой "вылазки" злоумышленников и задержали полицейские Бучанского РУП.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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