По данным СМИ, молодому человеку, который проводил время с архимандритом, нет еще 18.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков в Черновицкой епархии УПЦ МП застали архимандрита Никиту в постели с обнаженным парнем. По данным СМИ, молодой человек оказался несовершеннолетним.

Издание L.B. отмечает, что парень поет в хоре и ему еще нет 18 лет. Сообщается, что СБУ ворвались в келью, где живет архимандрит в момент физической близости с парнем.

Священнослужитель уже записал видеоопровержение данной информации. По его словам, правоохранители раздели парня и сфотографировали.

Видео дня

"Нас разбудили, разбили двери. Нас вывели из комнат, всех, кто был в епархии, поставили к стене, раздели и сфотографировали. Потом появились непристойные добавки", - заявил Архимандрита Никита.

При этом он обвинил государственные структуры Украины в использовании деспотичных методов. Также священнослужитель УПЦ МП указал, что обыски проходили с 7 утра и до 19:05 вечера.

Обыски в храмах УПЦ МП - что известно

22 ноября СБУ приишла с обысками в Киево-Печерской лавре после того, как в СМИ появилась информация, что в одном из храмов прославляют "русский мир".

Провели провели области в храмах УПЦ МП в областях, а именно на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря в городе Корец, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери в селе Серники и на территории помещений Сарненсько-Полесской епархии Украинской православной церкви московского патриархата.

По данным СБУ, всего проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек, из них более 50 человек были допрошены. Среди них были как граждане Украины, так и иностранцы, а именно россияне.

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. При этом сообщалось, что во время обыска следователи стали свидетелями физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Архимандрита Никиты с парнем, который поет в местном хоре.

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