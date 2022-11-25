Секретаря Епархии и молодого парня, который поет в хоре местного храма, ранее обнаружили в одной постели.

Украинская православная церковь (Московского патриархата), похоже, ввела новый священный обряд. Но он пока недоступен для простых смертных.

Во время обысков в Черновицкой Епархии УПЦ (МП) работники СБУ обнаружили в постели секретаря Епархии молодого парня, который поет в хоре местного храма. УНИАН решил выяснить, в каком религиозном обряде священник и верующий принимали участие.

С этой целью корреспонденты УНИАН обратились в Синоидальный информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) к Владыке Клименту (Вечере), главе СИПО. В своем обращении к Владыке мы спросили:

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- Является ли этот обряд (взаимодействие без одежды со священнослужителем) новым? Когда он был внедрен?

- Относится ли данный обряд к категории Таинств, или его благословение могут получить и некрещенный люд?

- В каких храмах УПЦ (МП) (кроме храмов Черновицкой Епархии) можно получить благословение таким образом?

Владыка Климент не стал отвечать на звонки представителя УНИАН, поэтому, мы отправили ему запрос в текстовом сообщении. Владыка пообещали предоставить нам ответ на наш запрос в течение 20 минут после получения нашего обращения.

Однако, вопреки обещанию, ничего нам так и не сказал, из чего можно сделать вывод, что УПЦ (МП) держит в тайне подробности нового обряда и он, вероятно, недоступен для простых смертных.

Обыски в УПЦ (МП) – последние новости

Накануне стало известно, что СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).

LB.ua после сообщило, что во время обыска следователи стали свидетелями физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Архимандрита Никиты с парнем, который поет в местном хоре.

Накануне Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима, который сбежал в Россию.

Также в Черновицко-Буковинской епархии СБУ нашли методички Кремля.