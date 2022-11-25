Украинская православная церковь (Московского патриархата), похоже, ввела новый священный обряд. Но он пока недоступен для простых смертных.
Во время обысков в Черновицкой Епархии УПЦ (МП) работники СБУ обнаружили в постели секретаря Епархии молодого парня, который поет в хоре местного храма. УНИАН решил выяснить, в каком религиозном обряде священник и верующий принимали участие.
С этой целью корреспонденты УНИАН обратились в Синоидальный информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) к Владыке Клименту (Вечере), главе СИПО. В своем обращении к Владыке мы спросили:
- Является ли этот обряд (взаимодействие без одежды со священнослужителем) новым? Когда он был внедрен?
- Относится ли данный обряд к категории Таинств, или его благословение могут получить и некрещенный люд?
- В каких храмах УПЦ (МП) (кроме храмов Черновицкой Епархии) можно получить благословение таким образом?
Владыка Климент не стал отвечать на звонки представителя УНИАН, поэтому, мы отправили ему запрос в текстовом сообщении. Владыка пообещали предоставить нам ответ на наш запрос в течение 20 минут после получения нашего обращения.
Однако, вопреки обещанию, ничего нам так и не сказал, из чего можно сделать вывод, что УПЦ (МП) держит в тайне подробности нового обряда и он, вероятно, недоступен для простых смертных.
Обыски в УПЦ (МП) – последние новости
Накануне стало известно, что СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).
LB.ua после сообщило, что во время обыска следователи стали свидетелями физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Архимандрита Никиты с парнем, который поет в местном хоре.
Накануне Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима, который сбежал в Россию.
Также в Черновицко-Буковинской епархии СБУ нашли методички Кремля.