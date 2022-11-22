Пока не сообщается, в рамках какого производства продолжаются следственные действия.

Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре. Это подтвердили источники УНИАН в правоохранительных органах.

Позже в СБУ сообщили, что на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве проходят контрразведывательные мероприятия совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

"В частности, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан", - говорится в сообщении.

Видео дня

Указано, что мероприятия проводятся для:

недопущения использования Лавры как ячейки "русского мира";

проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;

обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

проводят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Скандал в Киево-Печерской Лавре - что известно

Священник ПЦУ Михаил Омелян сообщил, что в одном из храмов Киево-Печерской Лавры прославляли Российскую Федерацию, которая ведет кровавую войну против Украины.

Как доказательство он обнародовал видео. При этом Омелян указал, что получил ролик от выпускника Киевской православной богословской академии, который был с друзьями в храме Всех святых печерских в Лавре.

В свою очередь глава СБУ Василий Малыш заявил, что правоохранители изучают материалы по инциденту в храме Киево-Печерской Лавры.

Позже митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь, занимающий пост настоятеля Киево-Печерской лавры, косвенно подтвердил правдивость скандального видео.

15 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство за прославление страны-агрессора в Киево-Печерской Лавре. Следствие ведется по части 1 статьи 436-2 "Оправдания, признания правомерным, возражения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифікація ее участников" Уголовного кодекса Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: