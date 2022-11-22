Украинская спецлужба проводит мероприятия, направленные на то, чтобы религиозные общины не были использованы в качестве ячейки "русского мира".

Служба безопасности Украины проводит "меры безопасности" в монастырях в Ривненской области.

В Ривненской области СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ, сообщает Управление спецслужбы в регионе.

В ведомстве отметили, что, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.

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"Поэтому указанные мероприятия проводятся для недопущения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира"; проверки данных об использовании помещений монастырей для укрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и тому подобное; чтобы того, обезопасить население от провокаций и террористических актов", - сказано в сообщении.

Поэтому правоохранители проводят осмотр указанных территорий и помещений для выявления запрещенных к обороту предметов, а также проверяют лица на причастность к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Скандал вокруг Киево-Печерской лавры - важные новости

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 22 ноября, СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру в рамках контрразведывательных мероприятий.

Ранее появилась информация, что в одном из храмов лавры прославляли РФ, которая ведет полномасштабную войну против Украины.

Позже СБУ начала уголовное производство. Следствие идет по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - "Оправдание, признание правомерным, возражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

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