Так, было проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек.

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия, которые проводила на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненсько-Полесской епархии УПЦ на Ровенщине.

Как сообщил пресс-центр СБУ, было проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек. Отмечается, что более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в частности граждане РФ, находившиеся на территории объектов.

"Некоторые из них при проверке документов оказали паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а лишь их копии, или же имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний украинец, который работал на пророссийское информационное агентство "Антван".

"При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании ANTVAN GROUP – гражданина РФ Орлова А. В., который владел в Украине рядом земельных участков и заведений общественного питания. Сейчас это имущество арестовано в рамках уголовного производства", - отметили правоохранители.

Кроме того, в ходе мер безопасности выявлено:

пророссийскую литературу, которая используется во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира";

наличность на общую сумму более 2 миллионов гривен, более 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.

Обыски к Киево-Печерской лавре - что известно

22 ноября сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что в одном из храмов Лавры прославляют "русский мир". По словам правоохранителей, они проводили контрразведывательные мероприятия.

Кроме того, СБУ провели следственные действия и в областях Украины, а именно на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря в городе Корец, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери в селе Серники и на территории помещений Сарненсько-Полесской епархии Украинской православной церкви московского патриархата.

Также Служба безопасности Украины провела обыски в энергетической компапнии "VS Energy", которой владеют российские олигархи.

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