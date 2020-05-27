В Чернигове водитель маршрутки выгнал ветерана АТО без ноги и поплатился (видео)

В конце ролика водитель стоит в разорванной кофте и со ссадинами на лице.

В Чернигове водитель маршрутки не захотел бесплатно везти ветерана войны на Донбассе Владислава Шатило. На следующий день боец пришел к нему за разъяснениями.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook Александр Тарнавский, друг военного.

"Вчера моему товарищу Владиславу Шатило, потерявшему на войне ногу, отказали в бесплатном проезде, гарантированном законом. Кроме того, водитель начал унижать Владислава при пассажирах и размахивать своим удостоверением участника боевых действий в Ираке", - пишет Тарнавский.

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По его словам, на следующий день участники инцидента встретились на конечной остановке маршрутки. Там маршрутчик принялся оправдываться и заявил, что он такой же, как и участники войны на Донбассе, и якобы прекрасно их понимает, поскольку сам был в Багдаде.

Судя по последним кадрам, ветеран все же решил жестко проучить обидчика и вывел его из маршрутки. В конце ролика водитель стоит в разорванной кофте и со ссадинами на лице.

"Беседа" проходила исключительно между водителем и парнем с протезом, никто посторонний не вмешивался. Уже после прекращения съемки водитель выбежал полуобнаженный и начал кричать нецензурную брань, за которую ответить не смог. В конце концов убежал в неизвестном направлении, оставив автобус открытым", — уточнил Тарнавский.

Ранее в Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки отказался бесплатно везти ветерана АТО.

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