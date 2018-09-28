"Ты- баба!": на Запорожье разгорелся скандал из-за отказа водителя маршрутки бесплатно везти АТОшника (фото, видео)
В Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки отказался бесплатно везти ветерана АТО.
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При этом маршрутчик обозвал его "бабой, которая не хочет за себя платить". Об этом в Facebook сообщает глава городского Союза участников АТО Владимир Минко.
Вскоре водителю пришлось оправдываться и извиняться, поскольку организация провела с ним "воспитательную беседу".
"Водитель дергал участника АТО за форму и говорил, что он баба, потому что за себя платить не хочет", – говорится в сообщении в Facebook.
По cловам Минко, активисты будут добиваться штрафа и компенсации морального ущерба.
Ранее в Одессе был отстранен от работы водитель маршрутки, который регулярно издевался над участником боевых действий на востоке Украины.