Стоимость поддельного COVID-сертификата составляла 5 тыс. грн. Однако в электронные реестры врач вносила данные клиентов с ошибками, из-за этого они не генерировалась в приложении "Дія".

В Черкасской области киберполиция разоблачила семейного врача и ее посредницу в организации схемы изготовления и продажи поддельных COVID-сертификатов без прохождения вакцинации.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 32-летняя врач семейной медицины совместно со своей 48-летней знакомой, которая выполняла роль посредницы. Фигурантки в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, за 5 тысяч гривен медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры. Однако женщина целенаправленно совершала ошибки во время внесения данных клиентов. Вследствие этого медицинская справка не генерировалась в приложении "Дия", вместо этого врач выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью.

Читайте такжеВ Минздраве раскрыли масштабы подделки COVID-сертификатов в Украине

По месту жительства правонарушительниц и в кабинете врача сотрудники полиции провели санкционированные обыски. По результатам изъяты печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые воспользовались услугами фигурантов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Чем грозит подделка COVID-сертификатов: объяснения Минздрава

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин напомнил, что внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить. Об этом он рассказал в интервью для РБК-Украина.

"То есть мы можем посмотреть, какой врач внес ту или иную запись. И, поверьте, когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинированный ли он, или у него куплен сертификат и кто ему такое сделал. Поэтому эта информация рано или поздно станет известной по крайней мере медицинским работникам, правоохранительным органам и тому подобное", - сообщил он.

По его словам, власти прорабатывают сайты, телеграмм-каналы, фейсбук-группы, где распространяется информация о покупке COVID-сертификатов.

"Сейчас уже ведется примерно 300 уголовных производств по этим случаям. На прошлой неделе уже было несколько обысков в туристических агентствах, которые продавали так называемый полный комплект: сам тур, полис медицинского страхования, сертификат о пройденном ПЦР-тесте до вылета и плюс тест по дате возвращения из страны, из которой человек возвращался", - сообщил Кузин.

Минздрав сейчас также инициировал правительственные изменения в Уголовный процессуальный кодекс с целью повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов.

"Однако я бы хотел еще раз заверить в том, что сейчас почти все группы, которые есть в телеграмме, в вайбере, уотсапе, отслеживаются киберполицией и дополнительно выясняется, кто из медицинских работников участвует в этих схемах. Думаю, в ближайшее время эти дела будут доведены до их логического завершения", - отметил он.

Covid-сертификаты в Украине

13 сентября Кабинет министров принял изменения к постановлению №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу 20 сентября.

Принятые изменения предусматривают, что в COVID-сертификате будет две опции ("желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении после COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

Теперь в случае введения "желтого" уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Ограничения "желтого" уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" covid-сертификаты.

В конце сентября на портале "Дія" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации.

Вас также могут заинтересовать новости

Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Макринская