Как минимум 30 медиков уже могут остаться без права заниматься медицинской деятельностью или даже сесть за решетку.

В Украине открыто уже десятки уголовных производств из-за подделки документов о вакцинации - если подозреваемых врачей признают виновными, они как минимум лишатся работы.

Об этом в эфире телеканала "UA: Перший" заявил главный санитарный врач станы Игорь Кузин.

"Сейчас наказание пойдет по статье, касающееся подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, какая есть, — за внесение ложных данных. Для врача это — от лишения права заниматься медицинской деятельностью до трех лет лишения свободы", — объяснил Кузин.

Читайте такжеВ Днепропетровской области оштрафовали врача за липовые справки о COVID-19Касательно уголовных производств, по его словам, сейчас расследуется 30 таких инцидентов - они касаются подделки сертификатов ПЦР, свидетельств о выздоровлении, справок и результатов вакцинации.

"По некоторым из них следствие ведется, в ближайшее время будем видеть результаты", — резюмировал главный санврач.

Как уже сообщал УНИАН, в последнее время правоохранители активизировали проверки относительно возможного подделки сертификатов вакцинации. В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия, а также проводятся оперативные и необходимые следственные действия, чтобы зафиксировать и прекратить правонарушение.

Автор: Станислав Кожемякин