Ведомство завершает разработку функционала.

В конце сентября на портале "Дия" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации.

Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщила пресс-служба Минцифры.

"Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дия" и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дия". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", - отметил Федоров.

По его словам, благодаря запуску услуги на портале "Дия" получить цифровой COVID-сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты и заграничного биометрического паспорта, или которые не имеют "Дия.Подписи" или не пользуются приложением "Дия".

Читайте такжеКто опаснее - вакцинированный или переболевший коронавирусом: инфекционист дал украинцам ответФедоров пояснил, что сгенерировать COVID-сертификат на портале "Дия" можно будет также в несколько кликов. Нужно авторизоваться на портале. Выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". Подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. На портале можно воспользоваться как "Подписью", которую вы сгенерировали в приложении "Дия", так и любой другой электронной подписью.

После этого, по его словам, "Дия" направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF. Вы можете распечатать его или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и показать QR-код с экрана.

Он уточнил, что в конце сентября на портале "Дия" можно будет сгенерировать лишь сертификат вакцинации о получении двух доз. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Кроме этого, Минцифры работает над разработкой сертификата вакцинации о частичной вакцинации. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении "Дия".

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Кабинет министров принял изменения к постановлению №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу 20 сентября.

Принятые изменения предусматривают, что сертификат COVID будет две опции ("желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении после COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

Теперь в случае введения "желтого" уровня епіднебезпеки учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Ограничения "желтого" уровня епіднебезпеки не будут применяться, если все участники (посетители) и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.

Автор: Леся Лещенко