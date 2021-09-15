COVID-сертификаты станут доступными, только когда устранят все технические проблемы с их выдачей в приложении.

В Украине уже несколько месяцев действует вакцинация от коронавируса. Чтобы доказать свой статус и воспользоваться привилегиями для вакцинированных, можно сформировать сертификат вакцинации в приложении "Дия". Такой электронный документ также можно предъявить при въезде в другую страну.

В COVID-сертификате также будет содержаться информация об отрицательном результате теста на COVID-19 (действует 72 часа), или о выздоровлении от коронавируса.

Сертификат о вакцинации: как получить

О порядке получения сертификата сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга. Сертификаты будут делиться на два вида: международный и внутренний.

"Необходимо установить приложение "Дия", перейти в раздел "Услуги", потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат - это услуга. Также нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись", — пояснил Федоров.

Читайте также10 новых функций в программе "Дия": какие услуги появились в приложенииОн подчеркнул, что для получения цифровой подписи не нужно ходить в государственные органы, а ее тоже можно сделать в приложении "Дия".

"Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в "Дии". Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд, и вы получаете подпись", — рассказал министр.

Какие есть виды COVID-сертификатов

Внутренние (украинские) электронные сертификаты о вакцинации будут двух видов: желтые и зеленые. Вакцинированным сертификаты позволят избежать некоторых ограничений при усилении карантина. Желтый сертификат можно будет получить после первой дозы вакцины.

Зеленый сертификат от коронавируса выдается после получения двух доз вакцины, или спустя 14 дней после первой дозы.

При этом разделение на цвета действует только в электронном документе. Бумажный сертификат можно печатать на бумаге любого цвета.

Авторы: Екатерина Пулатова, Богдан Слуцкий