Вениславский отметил, что если нет оснований для отсрочки от военной службы, то не обновление данных не является гарантией того, что человек не будет призван.

При нарушениях со стороны представителей ТЦК СП или полицейских, гражданам нужно обжаловать их неправомерные действия.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и разведки, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, сообщает Украинская правда. "Если есть нарушения со стороны представителей ТЦК СП, служащих национальной полиции, которые приобщены к этим действиям, то надо обжаловать неправомерные действия органов госвласти и должностных лиц", - пояснил он.

Вениславский отметил, что если у граждан нет оснований для отсрочки от военной службы, то факт обновления или не обновления данных не является гарантией того, что человек не будет призван.

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Мобилизация в Украине

29 мая спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что через "Резерв+" данные обновили уже 1 млн 200 тыс. человек.

А сегодня президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после принятия и вступления в действие нового закона о мобилизации. По его словам, уже на сегодня более миллиона человек зарегистрировалось в приложении "Резерв+". "Это не значит, что эти люди будут мобилизованы. Еще раз подчеркиваю. Мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу вам, открыто, после этого закон, она увеличилась", - подчеркнул Зеленский.

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