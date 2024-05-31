При нарушениях со стороны представителей ТЦК СП или полицейских, гражданам нужно обжаловать их неправомерные действия.
Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и разведки, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, сообщает Украинская правда. "Если есть нарушения со стороны представителей ТЦК СП, служащих национальной полиции, которые приобщены к этим действиям, то надо обжаловать неправомерные действия органов госвласти и должностных лиц", - пояснил он.
Вениславский отметил, что если у граждан нет оснований для отсрочки от военной службы, то факт обновления или не обновления данных не является гарантией того, что человек не будет призван.
Мобилизация в Украине
29 мая спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что через "Резерв+" данные обновили уже 1 млн 200 тыс. человек.
А сегодня президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после принятия и вступления в действие нового закона о мобилизации. По его словам, уже на сегодня более миллиона человек зарегистрировалось в приложении "Резерв+". "Это не значит, что эти люди будут мобилизованы. Еще раз подчеркиваю. Мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу вам, открыто, после этого закон, она увеличилась", - подчеркнул Зеленский.